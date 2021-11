Wall Street weifelt richting opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een voorzichtige opening voor Wall Street. Richting de openingsbel noteren de S&P 500 en Nasdaq rond de slotstanden van maandag. De Dow Jones index lijkt iets overtuigender in het groen te gaan openen.

De aandelenmarkten lijken richting het eind van het jaar hun momentum te verliezen. Beleggers bereiden zich voor op de mogelijkheid dat de Federal Reserve de rente volgend jaar zomer zal verhogen om zo de hoge inflatie in te dammen.

"We gaan een periode in van meer volatiliteit", volgens marktstrateeg Frank Oland Winther van Danske Bank. Hij wijst op de nieuwe coronagolf in Europa, de problemen in de Chinese vastgoedmarkt en de hoge inflatie in met name de VS.

"Het rendement dat we dit jaar hebben gezien, is onhoudbaar", aldus Winther. "En met deze verhoogde inflatie zien we ook impact op de koopkracht." Danske Bank overweegt om zijn aandelenportefeuille te verkleinen en te kiezen voor investment grade bedrijfsobligaties.

Een zorg minder lijkt de relatie tussen de Verenigde Staten en China, nu president Joe Biden en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping een positieve ontmoeting achter de rug hebben.

"Het was positiever dan verwacht. Er lijkt een bereidheid te zijn aan beide kanten om de relatie te verbeteren", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade na de virtuele bijeenkomst van meer dan 3 uur van de twee leiders op maandagavond.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag een vrij drukke dag.

Belangrijk zijn de Amerikaanse detailhandelsverkopen over de maand oktober. Die stegen op maandbasis met 1,7 procent, waar door economen een stijging met 1,5 procent was voorspeld.

De importprijzen stegen met 1,2 procent in dezelfde maand, waar de markt rekende op een stijging met 1,0 procent. Exclusief petroleum stegen de importprijzen met 0,5 procent.

Later vanmiddag volgt nog de industriële productie in de VS in de maand oktober, waarbij de markt rekent op een stijging van 0,8 procent. Ook de bedrijfsvoorraden in september en het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in november staan vanmiddag nog op de rol.

De euro/dollar handelt vanmiddag op 1,1369. De WTI-olieprijs stijgt bijna een procent. In zijn maandrapport sprak het Internationaal Energieagentschap de verwachting uit dat het olie-aanbod in de laatste maanden van het jaar zal toenemen met 1,5 miljoen vaten per dag.

Bedrijfsnieuws

Home Depot wist in het derde kwartaal beter te presteren dan de markt had verwacht, maar op kwartaalbasis kwamen de winst en omzet wel lager uit. Het aandeel noteert voorbeurs een procent hoger.

Walmart heeft in het derde kwartaal meevallende resultaten geboekt en verhoogt de outlook voor heel het jaar opnieuw. Dit meldde de Amerikaanse retailreus dinsdagmiddag. Beleggers reageren vooralsnog niet heel enthousiast. Het aandeel Walmart staat voorbeurs slechts licht hoger.

Tesla CEO Elon Musk heeft opnieuw aandelen in het bedrijf verkocht, bleek uit een melding bij toezichthouder SEC. Tesla lijkt dinsdag een half procent lager te gaan openen.

McDonald's breidt zijn samenwerkingen met maaltijdbezorgers Uber Eats en DoorDash uit. Financiële details werden niet bekendgemaakt. Uber lijkt dinsdag ruim 4 procent hoger te openen. McDonald's en DoorDash houden het bij bescheiden stijgingen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht bij huis gebleven. De S&P 500 sloot fractioneel boven de slotstand van vrijdag, op 4.682,80 punten, de Dow Jones index daalde licht bij een slot van 36.087,45 punten en de Nasdaq verloor ook licht terrein en eindigde op 15.853,85 punten.