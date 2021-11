Hogere resultaten Home Depot

(ABM FN-Dow Jones) Home Depot heeft in het derde kwartaal van 2021 een hogere winst en omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar op kwartaalbasis was sprake van een lagere omzet. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse doe-het-zelfketen.

CEO Craig Menear sprak van sterke prestaties.

Het bedrijf uit Atlanta boekte in het derde kwartaal een omzet van 36,8 miljard dollar. Een stijging van bijna 10 procent op jaarbasis, maar wel minder dan de 41,1 miljard aan opbrengsten in het tweede kwartaal. Door FactSet geraadpleegde analisten gingen uit van een omzet van 35,0 miljard dollar in het derde kwartaal.

De vergelijkbare omzet, die voor de markt belangrijk is, kwam in het derde kwartaal uit op 6,1 procent wereldwijd en op 5,5 procent in de VS. De markt ging uit van respectievelijk 2,4 en 2,3 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de vergelijkbare omzetgroei 4,5 procent.

Onder de streep bleef er voor Home Depot een winst over van 4,1 miljard dollar, of 3,92 dollar per aandeel. Analisten voorspelden vooraf 3,42 dollar per aandeel.

In de voorbeurshandel op Wall Street daalde het aandeel Home Depot dinsdagmiddag bijna een procent.