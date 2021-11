Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger na de mild stemmende virtuele ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 488,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 16.194,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van eveneens 0,3 procent met een stand van 7,149,48 punten. De Britse FTSE noteerde onveranderd 7.354,76 punten.

De Amerikaanse president zei tijdens de ontmoeting met Xi onder meer dat het "onze verantwoordelijkheid als leiders van China en de Verenigde Staten is om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen onze landen niet uitmondt in een conflict."

De economie in de eurozone is in het derde kwartaal fractioneel harder gegroeid. Het bruto binnenlands product steeg met 2,2 procent op kwartaalbasis. In het tweede kwartaal steeg het bbp nog met 2,1 procent.

De Franse inflatie steeg in oktober naar 2,6 procent en in België stegen de prijzen zelfs met 5,4 procent.



Macro-economisch ligt vandaag het zwaartepunt bij de Amerikaanse importprijzen en de detailhandelsverkopen over oktober.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 80,21 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,57 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1362. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1374 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1365 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs liepen er drie aandelenkoersen meer dan 2 procent op: van het aandeel Renault, Kering en Worldline. Verliezen beleven beperkt tot 1,5 procent, in dit geval voor het aandeel Bouygues, ondanks dat de omzet en winst in de afgelopen negen maanden stegen en de outlook werd herhaald door Bouygues.

In Frankfurt reikten de koerswinsten niet zo hoog, maar wel zo laag, zoals voor het aandeel Merck KDaA, waar 2,3 procent beurswaarde verloren ging. Het aandeel Volkswagen was hier de sterkste stijger met een winst van 1,5 procent.

Oliewaarden doen het vandaag goed. De koers van het aandeel Royal Dutch Shell won 2,2 procent en BP 2,4 procent. De aandelenkoers van TotalEnergies was met een winst 1,6 procent iets bescheidener.

In Londen was het aandeel Vodafone een uitblinker met een koersstijging van 5,7 procent na kwartaalcijfers. Analisten noemden de cijfers sterker dan verwacht.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 sloot maandag fractioneel boven de slotstand van vrijdag, op 4.682,80 punten, de Dow Jones index daalde licht bij een slot van 36.087,45 punten en de Nasdaq verloor ook licht terrein en eindigde op 15.853,85 punten.