McDonald's breidt samenwerkingen met maaltijdbezorgers uit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) McDonald's blijft samenwerken met maaltijdbezorgers Uber Eats en DoorDash. Dit bleek maandagavond laat uit twee aankondigingen van de Amerikaanse fastfoodketen. Financiële details over de lange termijn samenwerkingen werden niet bekendgemaakt. Met Uber Eats werkt McDonald's al sinds 2017 samen en met DoorDash sinds 2019. De geïntensiveerde samenwerkingen zijn bedoeld om de bezorgdiensten van McDonald's in zowel de VS als wereldwijd uit te breiden. Bron: ABM Financial News

