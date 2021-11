Valuta: dollar maakt nog een sprong Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag flink lager ten opzichte van de dollar, nadat de Amerikaanse munt onder invloed van de oplopende lange rente in de Verenigde Staten maandagmiddag met een verder opmars begon die de euro gisterenavond al onder de 1,1400 dollar liet zakken. "De verdere stijging van de dollar begon bij de stijging van de lange rente van de VS", zei ook valutahandelaar Stephane van der Meer dinsdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er op dat de rentemarkt de Federal Reserve duidelijk maakt dat het inprijst dat de de bank de rente op korte termijn verhoogt", aldus de handelaar van Ebury. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde dinsdagochtend inmiddels rond de 1,60. Technisch ligt de eerstvolgende steun voor de euro nu op 1,1300 dollar, aldus Van der Meer dinsdag. De sprekersagenda van dinsdag bevat de voorzitter van de Minneapolis Neel Kashkari, van Atlanta Raphael Bostic, van Kansas City Esther George, van Richmond Thomas Barkin en van San Francisco Mary Daly. Barkin uitte zich maandag nog redelijk terughoudend ten aanzien van de relatieve noodzaak voor een renteverhoging door aan te geven eerst de komende tijd meer macro-economische data af te willen wachten. Verder treedt, net als maandag, de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde aan voor twee optredens.



De inflatie zal volgend jaar matigen, maar het zal langer duren dan eerder voorzien voordat deze zal dalen en de kans op een renteverhoging in 2022 is dan ook klein, zei Lagarde maandag voor het Europese Parlement, wijzend op de drie voorwaarden die de ECB hanteert voor een renteverhoging. "Als de energieprijzen blijven stijgen of de verstoringen in de aanvoerketen aanhouden, zal de inflatie langer hoog blijven dan we momenteel voorzien", waarschuwde Lagarde. Macro-economisch ligt dinsdag wat Van der Meer betreft het zwaartepunt bij de Amerikaanse importprijzen en detailhandelsverkopen over oktober. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,1359 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent lager op 0,8441 Britse pond. Het Britse pond won dinsdag 0,3 procent en noteerde op 1,3458 dollar. Bron: ABM Financial News

