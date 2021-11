'InPost profiteert van verschuiving naar kluisjesbezorging'

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het derde kwartaal geprofiteerd van een verschuiving van thuisbezorging naar kluisjesbezorging in Polen. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies in aanloop naar de cijfers van het Poolse kluisjesbedrijf, dat een notering heeft op de beurs van Amsterdam op woensdag.

InPost zal bij de kwartaalcijfers aanstaande woensdag waarschijnlijk een verdere verschuiving aankondigen van bezorging aan huis naar kluisjescentrales, denkt de analist van Jefferies.

De zakenbank verwacht voor het derde kwartaal een 74 procent hoger EBITDA-resultaat van 408 miljoen Poolse zloty, dankzij een groei van 53 procent in Polen en een hogere marge door netwerk en schaaleffecten. Ook groei in het VK en de overname van Mondial Relay dragen bij aan de groei.

InPost groeit in Polen twee keer zo snel als de markt, denkt Jefferies, dat een koopadvies op InPost heeft. Dit was drie keer zo snel in het tweede kwartaal, toen Amazon er als klant bij kwam.

InPost heeft zelf een versnelling van de EBITDA-groei tot 90 procent voorspeld in het vierde kwartaal. Zonder de overname van Mondial Relay is dat 54 procent.

Jefferies wees verder op een oproep van een denktank in Londen om 10.000 geautomatiseerde pakketkluizen, zogeheten APM’s, te plaatsen om de luchtkwaliteit en de verkeersdrukte in de stad te verlichten, nu de ‘boom’ aan e-commerce onbeheersbaar dreigt te worden. Die ontwikkeling ondersteunt volgens zakenbank Jefferies de strategie van InPost om te groeien door uitbreiding van het netwerk van pakketmachines.

"InPost groeit hard en zal dat moeten blijven doen om de waardering te rechtvaardigen", aldus analist Peter Schutte van IEX. "Als 'first mover' in Polen heeft InPost niettemin een goed uitgangspunt."

Alles staat of valt volgens Schutte wel bij een succesvolle internationale expansie en de integratie van Mondial Relay, waar nog flink in geïnvesteerd zal moet worden. "Deze overname is volledig met schuld gefinancierd. Dat is een verhoogd risico."

Outlook

Voor heel 2021 mikt InPost op een verdere groei. De pakketvolumes worden ingeschat op 455 tot 485 miljoen stuks.

Daarmee denkt InPost op een groepsomzet uit te komen van 3,7 tot 3,85 miljard zloty, een plus van 46 tot zelfs 52 procent. De aangepaste EBITDA-marge van InPost zal 41 tot 43 procent bedragen.