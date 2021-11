Meer olie beschikbaar in laatste maanden 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tot het einde van het jaar zal het wereldwijde olie-aanbod stijgen, waardoor de druk op het economisch herstel wat zal afnemen. Dit is de verwachting van het Internationaal Energieagentschap in het laatste maandrapport dat dinsdag werd gepresenteerd. In november en december stijgt het wereldwijde dagelijkse aanbod met 1,5 miljoen vaten, zo schat het agentschap. Van deze 1,5 miljoen vaten zullen de VS er 0,4 miljoen per dag voor hun rekening nemen. Saoedi-Arabië en Rusland zullen er, in lijn met de OPEC-richtlijnen, 330.000 toevoegen. In oktober steeg het aanbod met 1,4 miljoen vaten per dag, na een herstel volgend op productieverstoringen door orkaan Ida in de Golf van Mexico. IEA rekent voor 2021 nog altijd op een stijging van de vraag naar olie met 5,5 miljoen vaten per dag. Enerzijds wordt er meer gereisd nu landen hun grenzen weer opengooien, maar anderzijds dreigt in Europa een nieuwe coronagolf en zullen ook hogere olieprijzen daar de vraag drukken. In 2022 rekent het IEA op een stijging van de vraag naar olie met 3,4 miljoen vaten per dag. Een vat Amerikaanse olie wordt dinsdag 0,4 procent duurder en Brent stijgt ook 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

