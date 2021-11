Economie eurozone groeit iets harder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De economie in de eurozone is in het derde kwartaal fractioneel harder gegroeid. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van Eurostat het statistiekbureau van de Europese Unie. Het bruto binnenlands product steeg met 2,2 procent op kwartaalbasis. In het tweede kwartaal steeg het bbp nog met 2,1 procent. Economen hadden ook op een groei van 2,2 procent gerekend. Op jaarbasis groeide de economie in de eurozone afgelopen kwartaal met 3,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.