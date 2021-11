Bescheiden winsten in Amsterdam

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 825,88 punten.

"De Europese beurzen blijven vanochtend dicht bij huis, na vergelijkbare koersontwikkelingen in Azië eerder in de ochtend", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De meeste aandacht ging volgens Hewson naar de virtuele ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping.

Tijdens de ontmoeting, die meer dan 3 uur duurde, noemde Xi Biden zijn "oude vriend" en de Amerikaanse president zei onder meer dat "onze verantwoordelijkheid als leiders van China en de Verenigde Staten is om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen onze landen niet uitmondt in een conflict, bedoeld of onbedoeld […] gewoon simpele, ongecompliceerde concurrentie."

"Dit is alvast een mijnveld dat ontweken is", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Opflakkerende spanningen hebben in het verleden wel eens op het humeur van de beleggers gespeeld."

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen denkt dat vooral de inflatieontwikkelingen de gemoederen nog een hele tijd zullen bezighouden. "Zolang de verwachting van het tijdelijke karakter gerechtvaardigd is, hoeft dat voor aandelenmarkten geen al te groot probleem te zijn", aldus Aben. "Vooral niet als ondernemingen erin slagen hun marges op peil te houden, zoals dat nu nog steeds het geval is. Enige prijsdynamiek in de economie werkt zelfs ondersteunend voor aandelen."

De Franse consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,6 procent op jaarbasis, na een stijging met 2,2 procent in september. De energieprijzen stegen in oktober nog harder dan in september, met 20,1 procent tegenover 14,9 procent.



Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1362. De olieprijzen stegen met 0,5 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging Prosus na een update aan kop met een winst van 2,7 procent. Volgende week volgt een gedetailleerde kwartaalupdate van de investeerder. Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 2,2 procent. Maandag won Ahold echter nog 3,5 procent na onder meer de uitgesproken verwachting dat Bol.com in de tweede helft van 2022 een beursnotering krijgt. Kepler Cheuvreux verlaagde dinsdag het advies voor Ahold Delhaize van Kopen naar Houden, maar het koersdoel ging van 30,85 naar 31,90 euro.

In de AMX won TKH Group na cijfers 0,6 procent. ING sprak van een solide update. Morgen staat er een beleggersdag op de rol. AMG en OCI stegen tot 2,7 procent. Aperam leverde 0,9 procent in.

Onder de kleinere aan delen verloor Sif 13,44 procent. Vastned steeg 1,2 procent.