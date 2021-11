Beursblik: solide update TKH Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft in het derde kwartaal van dit jaar solide gepresteerd. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING dinsdag. Hollestelle wees onder meer op de handhaving van de outlook voor heel 2021. De onderneming verwacht een onderliggende nettowinst tussen de 106 en 112 miljoen euro. ING mikt op een winst van 108,8 miljoen euro. Ook de beperkte impact van de verstoringen in de aanvoerketen zal door beleggers positief worden ontvangen, aldus ING. Verder sprak Hollestelle van een sterke groei in alle drie divisies. Volgens de analist zijn alle ogen vooral gericht op de beleggersdag van morgen. Er zullen dan nieuwe financiële doelen worden gepresenteerd. "Deze kunnen tot een positieve reactie op de beurs leiden", zo voorziet de analist. ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 60,25 euro. Het aandeel leverde dinsdagochtend 2,3 procent in op 53,05 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.