AEX licht hoger van start gegaan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dindag met een kleine plus van start gegaan. Een paar minuten na de openingsgong noteerde de AEX 0,2 procent hoger op 824,88 punten. Onder de hoofdaandelen ging Prosus na een cijferrapportage aan kop met een winst van ruim één procent. Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. Maandag won Ahold echter nog 3,5 procent na onder meer de uitgesproken verwachting dat Bol.com in de tweede helft van 2022 een beursnotering krijgt. In de AMX won TKH Group na cijfers 2,6 procent. Morgen staat er een beleggersdag op de rol. Onder de kleinere aan delen verloor Sif 1 procent. Accell steeg 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

