Beursblik: Deutsche Bank positiever over banken Benelux

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Deutsche Bank is dinsdag positiever geworden over ING, KBC en ABN AMRO en verhoogde de koersdoelen voor deze banken. De Duitse bank verhoogde het koersdoel voor ING van 14,00 naar 15,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Voor ABN AMRO ging het koersdoel van 11,00 naar 12,00 euro en voor KBC van 73,00 naar 74,00 euro. Voor deze twee banken werd het Houden advies gehandhaafd. De drie banken lieten degelijke resultaten zien over het derde kwartaal, zo oordeelde Deutsche Bank. Zodoende konden de koersdoelen opwaarts worden bijgesteld. Wel zetten analisten van Deutsche Bank vraagtekens bij de keuzes die de banken maken bij het gebruik van hun overtollig kapitaal. De recente overname van Bulgaarse activiteiten van het Oostenrijkse Raiffeisen Bank door KBC draagt bij aan de discussie of banken hun overtollig kapitaal moeten gebruiken voor overnames of juist moeten aanwenden om hun aandeelhouders te belonen, aldus Deutsche Bank. Deutsche Bank denkt dat uitkeringen aan aandeelhouders, in de vorm van dividend maar ook door de inkoop van eigen aandelen, hoger zullen zijn bij de Nederlandse banken en dat hernieuwde interesse in fusies en overnames bij KBC juist zal leiden tot een minder efficiënte kapitaalstructuur. Onder de banken in de Benelux, beschouwt Deutsche Bank ING nog steeds als de favoriet. Daarnaast geniet ABN AMRO de voorkeur boven KBC. Bron: ABM Financial News

