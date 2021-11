Beursblik: Kepler haalt Ahold van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het advies voor Ahold Delhaize verlaagd van Kopen naar Houden, maar het koersdoel verhoogd van 30,85 naar 31,90 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Fabienne Caron. Door beter zicht op Bol.com, dat door Ahold vermoedelijk naar de Amsterdamse beurs wordt gebracht in de tweede helft van 2022, zag Caron ruimte om het koersdoel te verhogen. Desondanks rest er te weinig opwaarts potentieel voor een koopaanbeveling, vindt zij, wijzend ook op de sterke koersprestaties van Ahold in de afgelopen maanden. Het aandeel Ahold Delhaize sloot maandag op 30,84 euro. Bron: ABM Financial News

