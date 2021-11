Vriendelijke ontmoeting Joe Biden en Xi Jinping Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Maandagavond laat ging de aandacht uit naar een digitale ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping, die werd ingeleid met vriendelijkheden over en weer. Tijdens de ontmoeting, die meer dan 3 uur duurde, noemde Xi Biden zijn "oude vriend" en de Amerikaanse president zei onder meer dat "onze verantwoordelijkheid als leiders van China en de Verenigde Staten is om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen onze landen niet uitmondt in een conflict, bedoeld of onbedoeld […] gewoon simpele, ongecompliceerde concurrentie." Xi voegde toe dat de twee landen elkaar zouden moeten respecteren en vreedzaam naast elkaar zouden moeten leven. Xi zei klaar te staan om met Biden samen te werken om de relatie tussen de twee landen te verbeteren. Onder leiding van de vorige Amerikaanse president, Donald Trump verzuurde, de relatie met China, maar ook opvolger Biden bijt van zich af door onder meer vast te houden aan importheffingen die onder Trump werden ingesteld. Een verregaande militaire samenwerking met Australië, gericht op onder meer invloed in de Zuid Chinese zee, kan daarnaast op kritiek vanuit China rekenen. Onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de ontmoeting waren Afghanistan, Noord-Korea, Iran en Taiwan, maar ook de mensenrechten en het milieu. Bron: ABM Financial News

