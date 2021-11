AEX vermoedelijk licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

De AEX startte de handelsweek maandag al 0,4 procent hoger op 823,21 punten, maar ondanks deze beperkte koersbeweging was er op fondsniveau wel degelijk sprake van vuurwerk. Zo steeg Ahold Delhaize procenten en schoot Philips juist meer dan 10 procent in het rood. De Duitse DAX en Franse CAC 40 scherpten daarnaast hun recordstanden aan.

Op Wall Street sloten alledrie de hoofdindices maandagavond daarentegen vrijwel vlak. "Zonder al te veel risico kun je stellen dat er niet heel veel optimisme is onder beleggers en handelaren", meent marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Voorzichtigheid is het sleutelwoord", benadrukte de marktvolger.

Die voorzichtigheid heeft vooral te maken met de hoge inflatie en de gedachte dat de Federal Reserve mogelijk sneller dan verwacht zijn monetaire steun moet afbouwen en de rente moet verhogen.

Deze inschatting vindt zijn weerslag in een flink aansterkende dollar. Sinds juni, toen beleggers voor het eerst schrokken van data die wezen op een flink aantrekkende inflatie in de VS, is de dollar flink aangetrokken. Het muntpaar euro/dollar daalde sinds het begin van de zomer van 1,2234 naar 1,1378 vanochtend.

Wat het sentiment nog wel steun biedt, is een succesvol cijferseizoen. "Men was behoorlijk bezorgd voor de derde kwartaalcijfers, maar we zijn er zeer sterk doorheen gekomen", concludeerde Edward Smith van Rathbone Investment Management.

In het staartje van het Amerikaanse cijferseizoen overleggen vandaag doe-het-zelfketen Home Depot en supermarktgigant Walmart cijfers. Later deze week staan onder meer nog Nvidia en Applied Materials op de agenda.

Vandaag is de macro-economische agenda wel goed gevuld met onder meer de inflatie in Frankrijk in oktober, de voorlopige economische groei in het afgelopen kwartaal in de eurozone en vanuit de VS de detailhandelsverkopen en de industriële productie in oktober.

Ontmoeting Joe Biden en Xi Jinping

In Azië ging vannacht de aandacht uit naar een virtuele ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping, die werd ingeleid met vriendelijkheden over en weer.

Onder leiding van de vorige Amerikaanse president Donald Trump verzuurde de relatie met China, maar ook opvolger Joe Biden bijt van zich af door onder meer vast te houden aan de importheffingen die Trump instelde. Een verregaande militaire samenwerking met Australië, gericht op onder meer invloed in de Zuid Chinese zee, kan daarnaast op kritiek vanuit China rekenen.

Ook op het terrein van het klimaat liggen de supermachten ver uiteen.

Biden noemde tijdens de ontmoeting Xi echter zijn “oude vriend’ en de Amerikaanse president zei onder meer dat “onze verantwoordelijkheid als leiders van China en de Verenigde Staten is om ervoor te zorgen dat de concurrentie tussen onze landen niet uitmondt in een conflict, bedoeld of onbedoeld [...] gewoon simpele, ongecompliceerde concurrentie."

De meeste Aziatische beurzen blijven vanochtend dicht bij huis, met uitzondering van de beurs in Hongkong met een winst van 1,1 procent, en Sydney, met een verlies van 0,7 procent.

De Amerikaanse olie-future stijgt daarnaast vanochtend in de Aziatische handel ruim een half procent. Maandagavond in New York kwam de future nog vrijwel niet van zijn plaats op een settlement van 80,88 dollar per vat.

Bitcoin staat vanochtend wel flink onder druk met een daling van bijna 8 procent naar 60.565 dollar.

Bedrijfsnieuws

Prosus zag in de afgelopen 6 maanden tot en met 30 september de winst flink aantrekken, dankzij de verkoop van een belang in Tencent. Op jaarbasis steeg de winst per aandeel Naspers met 439 tot 446 procent, ofwel met 8,12 tot 8,25 dollar. Prosus sprak van een solide prestatie in de afgelopen zes maanden, waarin er onder meer 5,2 miljard dollar werd geïnvesteerd in overnames, vooral in educatie technologie en maaltijdbezorging. Op 22 november komt Prosus met gedetailleerde resultaten.

TKH Group heeft in het derde kwartaal de resultaten zien aantrekken, in lijn met de eigen verwachtingen, en herhaalde de outlook voor het gehele boekjaar. Woensdag staat er een beleggersdag op het programma.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot maandag fractioneel boven de slotstand van vrijdag, op 4.682,80 punten, de Dow Jones index daalde licht bij een slot van 36.087,45 punten en de Nasdaq verloor ook licht terrein en eindigde op 15.853,85 punten.