Winst Prosus trekt flink aan door verkoop belang Tencent

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) Prosus heeft in de afgelopen periode tot en met 30 september de winst flink zien aantrekken, dankzij de verkoop van een belang in Tencent. Dit maakte de Zuid-Afrikaanse investeerder met een notering op het Damrak dinsdagochtend bekend. Op jaarbasis steeg de winst per aandeel Naspers met 439 tot 446 procent, ofwel met 8,12 tot 8,25 dollar. Prosus profiteerde van de verkoop van een belang van 2 procent in Tencent in april dit jaar. Dit leverde een winst op van 12,3 miljard dollar. Exclusief deze boekwinst, boekte Prosus een 5 tot 12 procent hogere kernwinst per aandeel. Prosus sprak van een solide prestatie in de afgelopen zes maanden, waarin er onder meer 5,2 miljard dollar werd geïnvesteerd in overnames, vooral in educatie technologie en maaltijdbezorging. Op 22 november komt Prosus met gedetailleerde resultaten. Bron: ABM Financial News

