Europese beurzen openen zonder grote uitslagen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een gemengde opening tegemoet, maar de uitslagen zullen niet heel groot zijn.

IG voorziet een openingsverlies van 11 punten voor de Duitse DAX, een plus van 5 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht hoger gesloten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een gemengde start van de week voor de Europese beurzen. "De FTSE 100 bleef wat achter bij andere andere markten in Europa, door zwakte bij grondstofaandelen", aldus de marktkenner, die tegelijkertijd zag dat de Duitse DAX en Franse CAC 40 hun recordstanden aanscherpten.

Zorgen over de hoge inflatie blijven ondertussen door de hoofden van beleggers spoken.

De inflatie zal volgend jaar matigen, maar het zal langer duren dan eerder voorspeld voordat deze zal dalen, zei voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank maandag voor het Europees Parlement.

Lagarde herhaalde dat de ECB drie voorwaarden hanteert alvorens de rente te verhogen. "Het is erg onwaarschijnlijk dat die drie voorwaarden volgend jaar worden gehaald."

"Een combinatie van zwak consumentenvertrouwen en hogere inflatie zorgt om een of andere reden toch niet voor druk op de aandelenmarkten", volgens Neil Wilson van Markets.com. "Uiteindelijk blijft de markt redelijk tevreden met het onderliggende plaatje, omdat de winstgroei boven verwachting was nadat bedrijven hun marges overeind hielden door kosten door te berekenen aan klanten."

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor een handelsbalans uit de eurozone. In september daalde het handelsoverschot op jaarbasis flink, van 24,1 tot 7,3 miljard euro. Daarbij steeg de export met 10 procent en de import met 21,6 procent. Verder is de economie in Japan in het derde kwartaal met 0,8 procent gekrompen op kwartaalbasis en met 3,0 procent op jaarbasis. Chinese macrocijfers lieten een verbetering zien.

Bedrijfsnieuws

Anglo American, Rio Tinto en BHP verloren in Londen 1 tot 2 procent.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sloot 4,3 procent lager, nadat de bank de overname aankondigde van de Turkse Garanti Bankasi voor zo'n 2,4 miljard euro. Beleggers hadden dit niet zien aankomen gezien de onzekere vooruitzichten voor de Turkse economie en munt.

KBC heeft van het Oostenrijkse Raiffeisen Bank de Bulgaarse bankactiviteiten overgenomen. Met de overname is iets meer dan 1 miljard euro in contanten gemoeid. Gecorrigeerd voor een ex-dividend notering daalde het aandeel KBC 0,6 procent.

Royal Dutch Shell steeg 2,1 procent in Londen, nadat het olieconcern aankondigde zijn duale structuur te schrappen en alleen nog een Brits aandeel te worden. De aanwezigheid in Nederland vervalt in verband met dividendbelasting.

Cineworld won 6,6 procent in Londen. De bioscoopketen kwam met de omzet uit boven het niveau van voor de coronacrisis, met hulp van de nieuwe James Bond-film No Time to Die.

Airbus steeg 1,7 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer kreeg een miljardenorder voor passagiersvliegtuigen van de Amerikaanse private equity-groep Indigo Partners, die belangen heeft in prijsvechters zoals Wizz Air.

Philips verloor 10,6 procent in Amsterdam, nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA om extra tests vroeg voor de materialen die zijn gebruik in de beademingsapparatuur die Philips moest terugroepen om veiligheidsredenen.

Ahold Delhaize won 3,5 procent na het presenteren van nieuwe groeidoelen en het plan om Bol.com naar de beurs te brengen.

Euro STOXX 50 4.381,38 (+0,3%)

STOXX Europe 600 488,43 (+0,4%)

DAX 16.148,64 (+0,3%)

CAC 40 7.128,63 (+0,5%)

FTSE 100 7.351,86 (+0,05%)

SMI 12.517,12 (+0,01%)

AEX 823,21 (+0,4%)

BEL 20 4.325,47 (-0,1%)

FTSE MIB 27.868,13 (+0,5%)

IBEX 35 9.095,70 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag dicht bij huis gebleven.

"Zonder al te veel risico kun je stellen dat er niet heel veel optimisme is onder beleggers en handelaren", meent marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Voorzichtigheid is het sleutelwoord", benadrukte de marktvolger.

Die voorzichtigheid heeft vooral te maken met de hoge inflatie en de gedachte dat de Federal Reserve mogelijk sneller dan verwacht zijn monetaire steun moet afbouwen en de rente moet verhogen.

Wat het sentiment nog wel steun biedt, is een succesvol cijferseizoen. "Men was behoorlijk bezorgd voor de derdekwartaalcijfers, maar we zijn er zeer sterk doorheen gekomen", concludeert Edward Smith van Rathbone Investment Management dan ook.

Aslam wees verder op de belangrijke, virtuele, ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping. Het gesprek stond voor maandagavond lokale tijd Washington gepland. De meeting duurder enkele uren en werd gebruikt om discussiepunten tussen de twee landen te bespreken.

De Empire State index steeg in november flink, na een terugval in oktober, vooral dankzij sterke leveringen, bleek maandag. De economische agenda is verder leeg.

Olie werd op het slot iets duurder, ondanks dat de prijs vrijwel de hele sessie lager stond. Bij een settlement van 80,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 0,1 procent duurder.

Vorige week daalde de WTI-olieprijs ruim een half procent, vanwege de toegenomen kans dat er Amerikaanse olie wordt vrijgegeven uit de strategische voorraden.

Analist Marshall Steeves van IHS vindt het wel een logisch scenario dat de strategische voorraden worden aangeboord, maar verwacht slechts een kortstondige impact, "omdat het gaat om een fractie van de mondiale productie en consumptie."

MIchael Hewson van CMC Markets vraagt zich af of de strategische voorraden uiteindelijk ingezet moeten worden, nu het coronavirus weer oplaait, waardoor de mobiliteit en daardoor vraag naar olie mogelijk weer afnemen.

Bedrijfsnieuws

Tesla verloor bijna 2 procent. Dit weekend leek CEO Elon Musk op Twitter te hinten dat hij een nieuwe verkoop van zijn aandelen in het bedrijf niet uitsluit. Op weekbasis verloor Tesla afgelopen week dik 15 procent.

Plannen van chipproducent Intel om vanwege capaciteitsproblemen in de Verenigde Staten snel de productie in China op te voeren, kunnen niet op de goedkeuring van de Amerikaanse regering rekenen. Dit schreef persbureau Bloomberg afgelopen weekend op basis van bronnen. Intel steeg fractioneel.

Dollar Tree won maandag ruim 14 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat de activistische belegger Mantle Ridge voor 1,8 miljard dollar aandelen heeft gekocht in de koopjesketen.

Tyson Foods zag zijn kwartaalomzet stijgen, van 11,5 naar 12,8 miljard dollar, dankzij sterke prijsstijgingen voor rund- en varkensvlees, die de lagere volumes compenseerden. Analisten rekenden vooraf op 12,66 miljard dollar. Het aandeel eindigde ruim 3,5 procent in de plus.

WeWork sloot ruim 3 procent in het groen, nadat het verlies in het derde kwartaal terugliep.

Aandelen van softwarebedrijf Splunk daalden maandag meer dan 18 procent na het vertrek van de CEO.

S&P 500 index 4.682,80 (-0,00%)

Dow Jones index 36.087,45 (-0,04%)

Nasdaq Composite 15.853,85 (-0,04%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag verdeeld.

Nikkei 225 29.801,69 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.529,83 (-0,1%)

Hang Seng 25.670,54 (+1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1375. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1365.

USD/JPY Yen 114,13

EUR/USD Euro 1,1375

EUR/JPY Yen 129,83

MACRO-AGENDA:

08:00 Werkloosheid - September (VK)

09:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (NL)

09:30 Consumptie huishoudens - September (NL)

09:30 Internationale handel - September (NL)

10:00 IEA - Maandrapport oliemarkt (Fra)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (VS)

14:30 Importprijzen - Oktober (VS)

15:15 Industriële productie - Oktober (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - November (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - September (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Home Depot - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers derde kwartaal (VS)