Oplopende spanning op Nederlandse arbeidsmarkt - CBS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De spanning in de Nederlandse arbeidsmarkt is in het derde kwartaal verder toegenomen nu er steeds meer vacatures staan tegenover het aantal werklozen. Dit bleek dinsdag uit het kwartaalrapport over de Nederlandse arbeidsmarkt van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op elke 100 werklozen stonden er in het afgelopen kwartaal 126 vacatures. Dat was 106 in het tweede kwartaal. Het aantal vacatures steeg met meer dan 45.000 naar een record van 371.000. Het oude record stond op 327.000. In vrijwel alle bedrijfstakken namen de vacatures toe. Het aantal banen nam met 162.000 toe naar 11 miljoen. Het is voor het eerst dat deze grens wordt overschreden. Bron: ABM Financial News

