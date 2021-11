Olieprijs licht omhoog

(ABM FN-Dow Jones) Olie is maandag op het slot iets duurder geworden, ondanks dat de prijs vrijwel de hele sessie lager stond. Bij een settlement van 80,88 dollar werd een vat West Texas Intermediate uiteindelijk 0,1 procent duurder.

Vorige week daalde de WTI-olieprijs ruim een half procent, vanwege de toegenomen kans dat er Amerikaanse olie wordt vrijgegeven uit de strategische voorraden. De zorgen daarover waren ook maandag merkbaar, volgens Commerzbank.

"Er is sprake van verkoopdruk door de discussie over de vrijgave van strategische oliereserves in de VS", aldus analist Carsten Fritsch, die erop wees dat de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer hier voorstander van is.

Schumer zei zondag dat de Biden-regering de oliereserves moet inzetten om de gasprijzen omlaag te brengen voorafgaand aan het feestdagenseizoen. Volgende week donderdag is het Thanksgiving in de VS, traditiegetrouw een feestdag waarbij veel Amerikanen veel reizen.

Analist Marshall Steeves van IHS vindt het wel een logisch scenario dat de strategische voorraden worden aangeboord, maar verwacht slechts een kortstondige impact, "omdat het gaat om een fractie van de mondiale productie en consumptie."

MIchael Hewson van CMC Markets vraagt zich af of de strategische voorraden uiteindelijk ingezet moeten worden, nu het coronavirus weer oplaait, waardoor de mobiliteit en daardoor vraag naar olie weer af kunnen nemen.

De speculatie over het vrijgeven van oliereserves in de VS lijkt de OPEC tot dusver weinig zorgen te baren. Olieministers van Saoedi-Arabië en Oman zeiden dit weekend dat er geen reden is voor de OPEC en zijn bondgenoten, die zijn verzameld in de OPEC+, om de productie sneller op te voeren dan de 400.000 vaten per dag waarmee de output momenteel elke maand wordt verhoogd.