Verdeeld beeld op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt fractioneel, de Dow Jones index stijgt 0,1 procent en de Nasdaq verliest 0,2 procent. Hoewel de prijsdruk langer duurt dan veel beleggers hadden verwacht, staan veel aandelenindexen nog wel in de buurt van recordstanden. De koersen worden gesteund door de bedrijfsresultaten die beter zijn dan verwacht. De hoge inflatiecijfers hebben ook het rendement op staatsleningen verminderd. Deze zijn daardoor minder geschikt als alternatief voor aandelen. "Men was behoorlijk bezorgd voor de derdekwartaalcijfers, maar we zijn er zeer sterk doorheen gekomen", zei Edward Smith van Rathbone Investment Management. "Zonder al te veel risico kun je stellen dat er niet heel veel optimisme is onder beleggers en handelaren", meent marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Voorzichtigheid is het sleutelwoord", benadrukte de marktvolger. Vandaag zullen beleggers volgens Aslam vooral aandacht hebben voor het geopolitieke plaatje, als de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping elkaar vandaag digitaal ontmoeten. De afspraak staat pas voor maandagavond lokale tijd Washington gepland, dus eventueel nieuws komt voor de aandelenmarkten pas dinsdag.



Alom werd verwacht dat president Biden een andere weg zou inslaan dan zijn voorganger Donald Trump, maar tot dusver is daar maar heel weinig van te zien, aldus Aslam. "Er is wat speculatie dat lagere importheffingen op tafel kunnen liggen, vanwege de hoge Amerikaanse inflatie, maar gezien de druk op de verhoudingen is dat misschien wat voorbarig", aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank in een vooruitblik op de ontmoeting tussen de twee leiders. De Empire State index steeg in november flink, na een terugval in oktober, vooral dankzij sterke leveringen, bleek maandag. De economische agenda is verder leeg. De euro/dollar noteert maandagavond ruim een half procent lager op 1,1382. De WTI-olieprijs daalt tot rond 80 dollar. Bedrijfsnieuws Tesla verliest ruim 4 procent. Dit weekend leek CEO Elon Musk op Twitter te hinten dat hij een nieuwe verkoop van zijn aandelen in het bedrijf niet uitsluit. Op weekbasis verloor Tesla afgelopen week dik 15 procent. Plannen van chipproducent Intel om vanwege capaciteitsproblemen in de Verenigde Staten snel de productie in China op te voeren, kunnen niet op de goedkeuring van de Amerikaanse regering rekenen. Dit schreef persbureau Bloomberg afgelopen weekend op basis van bronnen. Intel stijgt licht. Dollar Tree wint 14 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat de activistische belegger Mantle Ridge voor 1,8 miljard dollar aandelen heeft gekocht in de koopjesketen. Tyson Foods zag zijn kwartaalomzet stijgen, van 11,5 naar 12,8 miljard dollar, dankzij sterke prijsstijgingen voor rund- en varkensvlees, die de lagere volumes compenseerden. Analisten rekenden vooraf op 12,66 miljard dollar. Het aandeel wint ruim 3 procent. WeWork stijgt ruim 3 procent, nadat het verlies in het derde kwartaal terugliep. Bron: ABM Financial News

