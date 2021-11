Europese beurzen sluiten licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag licht hoger gesloten. De STOXX Europe 600 index sloot 0,4 procent in de plus op 488,43 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,3 procent en sloot op 16.148,64 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,5 procent met een stand van 7.128,63 punten. De Britse FTSE steeg minder dan 0,1 procent bij een slot van 7.351,86 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een gemengde start van de week voor de Europese beurzen. "De FTSE 100 bleef wat achter bij andere andere markten in Europa, door zwakte bij grondstofaandelen", aldus de marktkenner, die tegelijkertijd zag dat de Duitse DAX en Franse CAC 40 hun recordstanden aanscherpten.

Zorgen over de hoge inflatie blijven ondertussen door de hoofden van beleggers spoken.

De inflatie zal volgend jaar matigen, maar het zal langer duren dan eerder voorspeld voordat deze zal dalen, zei voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank maandag voor het Europees Parlement.

Lagarde herhaalde dat de ECB drie voorwaarden hanteert alvorens de rente te verhogen. "Het is erg onwaarschijnlijk dat die drie voorwaarden volgend jaar worden gehaald."

"Een combinatie van zwak consumentenvertrouwen en hogere inflatie zorgt om een of andere reden toch niet voor druk op de aandelenmarkten", volgens Neil Wilson van Markets.com. "Uiteindelijk blijft de markt redelijk tevreden met het onderliggende plaatje, omdat de winstgroei boven verwachting was nadat bedrijven hun marges overeind hielden door kosten door te berekenen aan klanten."

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor een handelsbalans uit de eurozone. In september daalde het handelsoverschot op jaarbasis flink, van 24,1 tot 7,3 miljard euro. Daarbij steeg de export met 10 procent en de import met 21,6 procent. Verder is de economie in Japan in het derde kwartaal met 0,8 procent gekrompen op kwartaalbasis en met 3,0 procent op jaarbasis. Chinese macrocijfers lieten een verbetering zien.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1423. WTI-olie werd bijna een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Anglo American, Rio Tinto en BHP verloren in Londen 1 tot 2 procent.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria sloot 4,3 procent lager, nadat de bank de overname aankondigde van de Turkse Garanti Bankasi voor zo'n 2,4 miljard euro. Beleggers hadden dit niet zien aankomen gezien de onzekere vooruitzichten voor de Turkse economie en munt.

KBC heeft van het Oostenrijkse Raiffeisen Bank de Bulgaarse bankactiviteiten overgenomen. Met de overname is iets meer dan 1 miljard euro in contanten gemoeid. Gecorrigeerd voor een ex-dividend notering daalde het aandeel KBC 0,6 procent.

Royal Dutch Shell steeg 2,1 procent in Londen, nadat het olieconcern aankondigde zijn duale structuur te schrappen en alleen nog een Brits aandeel te worden. De aanwezigheid in Nederland vervalt in verband met dividendbelasting.

Cineworld won 6,6 procent in Londen. De bioscoopketen kwam met de omzet uit boven het niveau van voor de coronacrisis, met hulp van de nieuwe James Bond-film No Time to Die.

Airbus steeg 1,7 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer kreeg een miljardenorder voor passagiersvliegtuigen van de Amerikaanse private equity-groep Indigo Partners, die belangen heeft in prijsvechters zoals Wizz Air.

Philips verloor 10,6 procent in Amsterdam, nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA om extra tests vroeg voor de materialen die zijn gebruik in de beademingsapparatuur die Philips moest terugroepen om veiligheidsredenen.

Ahold Delhaize won 3,5 procent na het presenteren van nieuwe groeidoelen en het plan om Bol.com naar de beurs te brengen.



Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, maar de koersbewegingen van de hoofdindexen waren klein.