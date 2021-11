Zwaargewichten maken dienst uit in lichtgroene AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een kleine winst gesloten.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 823,21 punten, maar ondanks deze beperkte koersbeweging was er op fondsniveau wel degelijk sprake van vuurwerk. Zo steeg Ahold Delhaize procenten en schoot Philips meer dan 10 procent in het rood.

Het was een relatief rustige dag, die nog aardig begon met meevallende Chinese macrocijfers. In de middag was er een sterk cijfer in de vorm van de Empire State index.

Ook ontmoeten de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping elkaar vandaag nog tijdens een virtuele bijeenkomst. Dat gebeurt pas vanavond lokale tijd in Washtington, dus bij eventueel nieuws kunnen de mondiale aandelenmarkten er pas dinsdag op reageren.

"Er is wat speculatie dat lagere importheffingen op tafel kunnen liggen, gezien de hoge Amerikaanse inflatie, maar gezien de druk op de verhoudingen is dat misschien wat voorbarig", aldus econoom Jim Reid van Deutsche bank in een vooruitblik op de virtuele ontmoeting tussen de twee leiders.

De euro/dollar handelde op 1,1423 en olie werd bijna een procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Ahold Delhaize aan de leiding met een koerswinst van 3,5 procent. In aanloop naar een beleggersdag vandaag, maakte de supermarktketen onder meer bekend Bol.com in de tweede helft van volgend jaar naar de beurs te willen brengen. Ook presenteerde Ahold nieuwe groeidoelen. Zakenbank Jefferies zag geen aanleiding om zijn taxaties aan te passen, maar Degroof Petercam verhoogde het koersdoel naar 32,00 euro.

Shell, dat aankondigde de duale structuur te willen opgeven en kiest voor Londen boven Den Haag, steeg 2,3 procent. Door het verdwijnen van de duale structuur wordt het eenvoudiger voor Shell om eigen aandelen in te kopen en om nieuwe aandelen uit te geven, aldus ING.

ASML, dat vandaag premier Mark Rutte en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ontving, won 1,9 procent.

Tegenover deze winsten stond ArcelorMittal met een verlies van 2,6 procent, terwijl Philips zelfs 10,6 procent daalde. Philips kreeg recent de Amerikaanse toezichthouder FDA op bezoek in een fabriek in de VS vanwege de terugroepactie van bepaalde beademingsapparatuur. Philips zal op de bevindingen van de FDA reageren, die ook één nieuw probleem ontdekte.

In de Midkap ging Flow Traders 1,7 procent hoger en won ABN AMRO 1,8 procent. Galapagos kreeg van de Europese Commissie groen licht voor filgotinib als behandeling bij mensen met colitis ulcerosa. Het aandeel steeg 1,3 procent.

Alfen daalde 2,2 procent, nadat Berenberg het aandeel van de kooplijst haalde. Aperam verloor 4,6 procent.

Bij de smallcaps ging Avantium aan de leiding met een winst van 3,7 procent en Accell steeg 2,9 procent. B&S en Vivoryon daalden 2,3 en 3,3 procent.

Wall Street

Bij de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen zonder grote koersuitslagen.