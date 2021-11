Video: AEX beleeft lusteloze week Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een lusteloze afgelopen week verandert weinig aan zowel het korte-als langetermijn beeld voor de AEX Index. "Geen verkoopsignalen in deze consolidatie en de koersdoelen blijven ongewijzigd op respectievelijk 855 en 900 punten", aldus technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets. "Uit de grafieken spreekt nog steeds de verwachting dat de komende weken een fraaie stijging verwacht mag worden waarbij het eerste koersdoel op 855 punten behaald gaat worden. Het stop-loss niveau voor long posities voor de lange termijn belegger blijft ongewijzigd op 796,94 punten." Klik hier voor: AEX beleeft lusteloze week Bron: ABM Financial News

