Video: Bedrijven kunnen inflatie goed doorrekenen aan klanten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Uit de Amerikaanse consumentenprijsindex van oktober blijkt dat de prijzen in het snelste tempo zijn gestegen sinds 1990. Dit stelde strateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management in een video met ABM Financial News. De inflatie kwam uit op 6,2 procent en overtrof daarmee de verwachtingen. "Dit duidt op een verbreding van de inflatiedruk door een opleving in minder volatiele componenten en het aanhoudende effect van aanbodtekorten op de prijzen", aldus Juvyns. De prijsstijgingen voor motorbrandstof en tweedehands auto's zullen waarschijnlijk uiteindelijk afnemen, denkt de analist, maar zelfs als deze buiten beschouwing worden gelaten, zou de inflatie nog steeds meer dan 3,5 procent hebben bedragen. "Bedrijven worden geconfronteerd met hogere inputkosten als gevolg van aanhoudende aanbodtekorten en toenemende loondruk. Voorlopig lijken bedrijven prijsstellingsvermogen te behouden en worden de stijgende kosten doorberekend aan de consument, dit tegen de achtergrond van een sterke vraag. Terwijl 2022 nadert, zou dat uiteindelijk een goede zaak moeten zijn voor de bedrijfswinsten", aldus Juvyns. Klik hier voor: Bedrijven kunnen inflatie goed doorrekenen aan klanten Bron: ABM Financial News

