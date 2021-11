Beursblik: Bank of America hervat koopadvies op Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koopadvies op Adyen hervat met een koersdoel van 3.600 euro. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank. Dit koersdoel van 3.600 euro biedt 40 procent koerspotentieel, aldus de analisten. In de afgelopen jaren groeide Adyen veel harder dan de Europese concurrenten Nexi en Wordline en de Amerikaanse bank roemt Adyen om zijn technologische platform, dat de betaalspecialist helemaal zelf ontwikkelde. Daardoor kan Adyen ook sneller dan de concurrentie reageren op nieuwe ontwikkelingen. "Adyen bevindt zich in een unieke positie […] om een flink deel van de toekomstige marktgroei voor zijn rekening te nemen", aldus de bank. Het aandeel Adyen stijgt maandag 0,4 procent naar 2.591,50 euro. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News