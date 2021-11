Tyson Foods verkoopt minder vlees voor meer geld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tyson Foods heeft in het vierde kwartaal een sterker dan verwachte omzetstijging gerealiseerd, geholpen door sterke resultaat bij de rundvleesdivisie, waar de prijs met een derde werd verhoogd. Dat bleek maandag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse vleesproducent. De omzet steeg van 11,46 miljard naar 12,81 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf op 12,66 miljard dollar. Dit bracht het jaartotaal op 47,0 miljard dollar. De nettowinst van het bedrijf uit Arkansas steeg van 654 miljoen naar 1,355 miljard dollar. Per aandeel verdubbelde de winst ruim, van 1,79 dollar naar 3,71 dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg naar 2,30 dollar. Hier was 2,22 dollar voorzien. Hoewel het totale volume aan verkochte vleesproducten met 11 procent daalde, werd dit ruimschoots goedgemaakt door een gemiddelde prijsstijging van 22,5 procent. De rundvleestak zak de omzet met 15 procent dalen en de prijs met 33 procent stijgen, waardoor de omzet steeg van 4,3 naar 5,0 miljard dollar. Bij de varkensvleestak daalde het volume 18 procent en steeg de prijs 38 procent.

Bij kip daalde het volume minder hard, met 6 procent. De prijs steeg hier met 19 procent, ten opzichte van het vierde kwartaal een jaar eerder.



Het bedrijf start een productiviteitsprogramma die voor eind 2024 meer dan 1 miljard dollar aan jaarlijkse kostenbesparingen moet opleveren. Outlook Voor 2022 rekent Tyson Foods nu op een omzet van 49 miljard tot 51 miljard dollar. Dat is boven de consensusverwachting volgens FactSet, die op 48,3 miljard dollar staat. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.