Huvepharma start omega 3-algoliebedrijf

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bulgaarse producent van farmaceutische en veevoeringrediënten Huvepharma start een joint venture voor de productie van omega 3-algolie, Huve Nutraceuticals genaamd, die dit voedingssupplement grootschalig gaat produceren in Bulgarije. De omega 3-vetten die uit algen worden gewonnen, bevatten dezelfde cruciale ingrediënten als visolie, stelt het bedrijf. Het product wordt gemaakt door fermentatie en verstoort de natuurlijke ecologie van de oceaan niet en bevat ook geen PCB's of dioxines, omdat er schoon water wordt gebruikt in het productieproces. Daarom is het product veel natuurvriendelijker dan visolie, meent Huvepharma. De CO2-footprint is half zo groot als die van de vangst van wilde vis, voegde het bedrijf daar aan toe. "We zijn op een missie om binnen tien jaar CO2-neutraal te worden en hopen op termijn een grote bijdrage te leveren aan het herstel van de afnemende visvoorraden in de wereld, en de consumptie van vetzuren van andere oorsprong", zei CEO Thomas Brudenell-Bruce. Bron: ABM Financial News

