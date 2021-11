Futures wijzen op licht hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen. "Zonder al te veel risico kun je stellen dat er niet heel veel optimisme is onder beleggers en handelaren", meent marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Voorzichtigheid is het sleutelwoord", benadrukte de marktvolger. Vandaag zullen beleggers volgens Aslam vooral aandacht hebben voor het geopolitieke plaatje, als de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese evenknie Xi Jinping elkaar vandaag digitaal ontmoeten.



Alom werd verwacht dat president Biden een andere weg zou inslaan dan zijn voorganger Donald Trump, maar tot dusver is daar maar heel weinig van te zien, aldus Aslam. "Er is wat speculatie dat lagere importheffingen op tafel kunnen liggen, gezien de hoge Amerikaanse inflatie, maar gezien de druk op de verhoudingen is dat misschien wat voorbarig", aldus econoom Jim Reid van Deutsche bank in een vooruitblik op de ontmoeting tussen de twee leiders. Zowel de bedrijfsagenda als de macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Alleen de Empire State index in november kan op aandacht rekenen. Olie noteerde maandag in het rood. Een januari-future West Texas Intermediate daalde 1,5 procent tot 78,52 dollar, terwijl een januari-future Brent 1,6 procent goedkoper werd op 80,83 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1453. Bedrijfsnieuws Plannen van chipproducent Intel om vanwege capaciteitsproblemen in de Verenigde Staten snel de productie in China op te voeren, kunnen niet op de goedkeuring van de Amerikaanse regering rekenen. Dit schreef persbureau Bloomberg afgelopen weekend op basis van bronnen. Intel lijkt iets hoger te openen. Tyson Foods komt met kwartaalcijfers. Het aandeel lijkt circa een half procent hoger te gaan openen. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 0,7 procent tot 4.682,85 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 36.100,31 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.860,96 punten. Bron: ABM Financial News

