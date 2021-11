Europese beurzen noteren in het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur overwegend hoger, terwijl beleggers hun zorgen over de hoge inflatie van zich afschudden en de obligatierendementen iets terugzakken. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 487,11 punten, de Duitse DAX klom 0,2 procent tot 16.120 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,4 procent naar 7.116 punten. De Britse FTSE 100 verloor 0,1 procent tot 7.338 punten. Zorgen over inflatie en de discussie of de stijgenden prijzen voor consumenten tijdelijk van aard zijn of toch langdurig, blijven centraal staan bij beleggers nadat vorige week zeer hoge inflatiecijfers uit Amerika kwamen. De inflatie zal volgend jaar matigen, maar het zal langer duren dan eerder voorzien voordat deze zal dalen en de kans op een renteverhoging in 2022 is dan ook klein, zo zei voorzitter Christine Lagarde maandag voor het Europese Parlement. Lagarde herhaalde voor het Europese parlement dat de ECB drie voorwaarden hanteert alvorens de rente te verhogen. "Het is erg onwaarschijnlijk dat die drie voorwaarden volgend jaar worden gehaald", merkte zij daarbij op. "Een combinatie van zwak consumentenvertrouwen en hogere inflatie zorgt om een of andere reden toch niet voor druk op de aandelenmarkten", zei Neil Wilson van Markets.com. "Uiteindelijk blijft de markt redelijk tevreden met het onderliggende plaatje, omdat de winstgroei boven verwachting was nadat bedrijven hun marges overeind hielden door kosten door te berekenen aan klanten." Een virtuele bijeenkomst van de Amerikaanse president Joe Biden met de Chinese president Xi Jinping zal maandag de nodige aandacht trekken. "Er is wat speculatie dat lagere importheffingen op tafel kunnen liggen, gezien de hoge Amerikaanse inflatie, maar gezien de druk op de verhoudingen is dat misschien wat voorbarig", aldus econoom Jim Reid van Deutsche bank. Het handelstekort van de eurozone met China is dit jaar sterk gestegen, van 137 miljard naar 166 miljard euro. Dit is de belangrijkste reden voor het lagere handelsoverschot van de eurozone. De olieprijs daalde. Een januar-future West Texas Intermediate daalde 1,4 procent tot 78,66 dollar en Brent-olie werd 1,4 procent goedkoper op 80,99 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1443. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1444 op de borden. Bedrijfsnieuws



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria noteerde 4 procent lager, nadat de bank de overname aankondigde van de Turkse Garanti Bankasi voor zo'n 2,4 miljard euro. Beleggers hadden dit niet zien aankomen gezien de onzekere vooruitzichten voor de Turkse economie en munt. KBC heeft van het Oostenrijkse Raiffeisen Bank de Bulgaarse bankactiviteiten overgenomen. Met de overname is iets meer dan 1 miljard euro in contanten gemoeid. Gecorrigeerd voor een ex-dividend notering daalde het aandeel KBC licht. Royal Dutch Shell klom 2 procent in Londen, nadat het olieconcern aankondigde zijn duale structuur te schrappen en alleen nog een Brits aandeel te worden. De aanwezigheid in Nederland in verband met dividendbelasting vervalt. Cineworld won 13 procent in Londen. De bioscoopketen kwam met de omzet uit boven het niveau van voor de coronacrisis, met hulp van de nieuwe James Bond-film No Time to Die. Airbus steeg 2 procent in Parijs. De vliegtuigbouwer kreeg een miljardenorder voor passagiersvliegtuigen van de Amerikaanse private equity-groep Indigo Partners, die belangen heeft in budgetvliegmaatschappijen zoals Wizz Air. Philips ging onderuit met 10,5 procent in Amsterdam, nadat de Amerikaanse toezichthouder FDA om extra tests vroeg voor de materialen die zijn gebruik in de beademingsapparatuur die Philips moest terugroepen om veiligheidsredenen. Ahold Delhaize won 2,2 procent na het presenteren van nieuwe groeidoelen en het plan om Bol.com naar de beurs te brengen. Futures Wall Street



De Amerikaanse beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,2 procent in het groen. De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 4.682,85 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 36.100,31 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.860,96 punten. Bron: ABM Financial News

