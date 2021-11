Lagarde houdt vertrouwen in daling inflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie zal volgend jaar matigen, maar het zal langer duren dan eerder voorzien voordat deze zal dalen en de kans op een renteverhoging in 2022 is dan ook klein. Dit zei voorzitter Christine Lagarde maandag voor het Europese Parlement. "Als de energieprijzen blijven stijgen of de verstoringen in de aanvoerketen aanhouden, zal de inflatie langer hoog blijven dan we momenteel voorzien", voegde Lagarde toe. "Maar vooralsnog zien we geen bewijs hiervan in de data over loononderhandelingen." Wellicht dat de lonen volgend jaar iets harder stijgen dan dit jaar, maar de centraal bankier ziet nauwelijks risico's voor zogeheten twee-ronde-effecten. Op de middellange termijn blijft Lagarde vertrouwen houden in het inflatiedoel van 2 procent. Verder herhaalde Lagarde voor het Europese parlement dat de ECB drie voorwaarden hanteert alvorens de rente te verhogen. "Het is erg onwaarschijnlijk dat die drie voorwaarden volgend jaar worden gehaald", merkte zij daarbij op. In december zal de ECB meer duidelijkheid geven over de opkoopprogramma's in 2022. Bron: ABM Financial News

