Valuta: euro/dollar blijft onder 1,15 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar blijft maandag onder 1,15, waar het muntpaar vorige week onder terechtkwam na het hoge Amerikaanse inflatiecijfer van meer dan 6 procent. De euro stond maandag 0,1 procent hoger op 1,1454 dollar. De dollar zakte maandag iets weg na de piek op vrijdag, na winstnemingen door beleggers. Analisten denken echter dat de greenback verder zal stijgen. Het muntpaar zou volgens technische analisten verder kunnen dalen tot 1,1350, waar pas de eerste echte steun zou liggen. Het hoge inflatiecijfers uit Amerika van vorige week heeft de speculatie gevoed dat de Federal Reserve "mogelijk sneller en agressiever" zal moeten handelen, door de afbouw van de obligatie-opkopen te versneller en te kijken naar hogere rentes, stelde ING. "We zien geen duidelijke aanleiding voor een substantiële correctie in de dollar deze week." Beleggers kijken deze week naar de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industriële productie, alsmede naar toespraken van Fed-bestuurders. Staatsleningen in de eurozone staan maandag lager op hernieuwde risico's voor economische groei van lockdowns door de heropleving van het coronavirus, zeggen analisten van Commerzbank. De inflatie zal volgens voorzitter Christine Lagarde volgend jaar matigen, maar het zal wel langer duren dan aanvankelijk verwacht voor die gaat dalen. Zij herhaalde maandag in een toespraak verder de voorwaarden die de ECB eerder al noemde voor een verhoging van de rente. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.