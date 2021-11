Airbus ziet sterke vraag naar nieuwe vliegtuigen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Airbus

(ABM FN-Dow Jones) Airbus verwacht dat er circa 39.000 nieuwe passagiers- en vrachtvliegtuigen nodig zijn tegen 2040, omdat er veel oudere vliegtuigen uit de wereldwijde vloot worden gehaald. De Europese vliegtuigbouwer voorziet dat de meeste passagiersvliegtuigen tegen die tijd van de nieuwste generatie zullen zijn, terwijl dit percentage nu nog maar 13 procent is. Een vernieuwing van de mondiale vloot zal gepaard gaan met een versnelde afbouw van de CO2-uitstoot. "De vraag zal meer geboren zijn uit het vervangen van oude vliegtuigen in plaats van uit groei", aldus topman Christian Scherer van Airbus International. Verder meldde Airbus dat United Arab Emirates Air Force twee extra Airbus A330 Multirole Tanker Transport-vliegtuigen bestelde tot een totaal van vijf vliegtuigen. En Indigo Partners bestelde nog eens 255 nieuwe A321neo toestellen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.