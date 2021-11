Degroof Petercam verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 30,20 naar 32,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist Fernand de Boer kwam tot een hoger koersdoel, nadat de supermarktketen met nieuwe doelen kwam voor de periode tot en met 2025. De analist noemde de outlook voor 2022 ietwat terughoudend. "Maar in deze fase wil Ahold vermoedelijk wat voorzichtig zijn", aldus De Boer. Ook het inkoopprogramma van 1 miljard euro kwam voor de analist niet als een verrassing. Het inkoopprogramma zal de winst per aandeel met 3 procent doen stijgen, zo voorziet Degroof, maar daar hield De Boer al rekening mee in zijn ramingen. De doelen voor de groei van de omzet en winst voor de periode 2023 tot en met 2025 noemde de analist ambitieuzer. Verrassend noemde De Boer de aankondiging dat Ahold Bol.com naar de beurs wil brengen, na de afgelaste beursgang van Coolblue. De analist was dan weer niet verrast dat Ahold een significant belang zal behouden in Bol.com. De Boer verwacht dat de supermarktketen dan ook een meerderheidsaandeelhouder blijft. Toch ziet De Boer geen reden om positiever te worden over het aandeel, ondanks de relatief lage waardering. Degroof verwacht in de komende twee jaar namelijk een beperkte winstgroei. Het aandeel Ahold Delhaize steeg vanochtend met 2,7 procent tot 30,59 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.