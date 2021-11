Beursblik: deal Heineken in Zuid-Afrika was verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) De deal die Heineken in Zuid-Afrika sloot met betrekking tot Distell en Namibia Breweries is geen verrassing. Dit stelde analist Fernand de Boer van Degroof Petercam maandag. Heineken wil de controle over het Zuid-Afrikaanse Distell en Namibia Breweries krijgen, waar een miljardenbedrag mee gemoeid is, en zo een lokale kampioen bouwen. Na afronding van de deals, zullen de overgenomen activiteiten plus een belang van 75 procent in Heineken South Africa worden ondergebracht in een nieuwe, niet-beursgenoteerde onderneming. Heineken krijgt een belang van minimaal 65 procent in het nieuw op te richten bedrijf en de rest gaat naar de huidige aandeelhouders van Distell. Voor De Boer kwam het nieuws niet als een verrassing. "De deal zat al enkele maanden in de pijplijn", aldus de analist. Desondanks versterkt de deal wel de positie van Heineken in Zuid-Afrika en Namibië, terwijl er zicht is op synergievoordelen op zowel omzet- als margevlak. Degroof Petercam handhaafde het Reduceren advies op Heineken met een koersdoel van 88,00 euro. Het aandeel steeg vanochtend met 1,5 procent tot 98,78 euro. Bron: ABM Financial News

