Philips onderuit in vlakke AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef maandagochtend dicht bij huis, maar op individueel niveau zijn de uitslagen groot. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 819,50 punten. "De aandelenmarkten lijken niet te stoppen", aldus analisten van IG, ondanks Amerikaanse inflatiecijfers die afgelopen week in oktober beduidend hoger uitvielen dan verwacht. "De beurs deed daar niets mee", zo stelden zij. Ook investment manager Simon Wiersma van ING ziet dat de nieuwe week voor beleggers "redelijk goed" is begonnen, wijzend op onder meer Chinese macrocijfers die wat beter waren dan verwacht. "Cijfers over de winkelverkopen in oktober en industriële-productiecijfers waren beter dan analisten hadden voorspeld. Alleen de cijfers over de vastgoedinvesteringen vielen wat tegen", aldus Wiersma. "Een signaal dat de Chinese vastgoedmarkt nog niet helemaal lekker draait." ING blijft positief over aandelen. "Beter dan verwachte kwartaalcijfers zijn een belangrijke reden voor onze positieve vooruitzichten voor aandelen, net als de terughoudende houding van centrale banken", aldus Wiersma. Het muntpaar euro/dollar koerste op een niveau van 1,1448. De olieprijzen daalden met 0,9 procent. Zowel de bedrijfsagenda als de macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Alleen de Empire State index in november kan op aandacht rekenen. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging de aandacht uit naar Ahold Delhaize. In aanloop naar een beleggersdag vandaag, maakte de supermarktketen onder meer bekend Bol.com in de tweede helft van volgend jaar naar de beurs te willen brengen. Ook presenteerde Ahold nieuwe groeidoelen. Zakenbank Jefferies zag geen aanleiding om zijn taxaties aan te passen, maar Degroof Petercam verhoogde het koersdoel naar 32,00 euro. Het aandeel won 2,9 procent. Heineken won 1,6 procent. Heineken wil de volledige controle over het Zuid-Afrikaanse Distell en Namibia Breweries krijgen, waar een miljardenbedrag mee gemoeid is. Royal Dutch Shell won 2,1 procent. De energiereus wil zijn aandelenstructuur vereenvoudigen, om zo eenvoudiger eigen aandelen in te kunnen kopen en nieuwe uit te geven. Het nieuws kwam voor ING niet als een verrassing. Philips ging juist 10,4 procent onderuit. Philips kreeg recent de Amerikaanse toezichthouder FDA op bezoek in een fabriek in de VS vanwege de terugroepactie van bepaalde beademingsapparatuur. Philips zal op de bevindingen van de FDA reageren, die ook één nieuw probleem ontdekte. In de Midkap won OCI 3,2 procent en Boskalis 0,9 procent. Boskalis haalde een contract binnen voor het transport en de installatie van de monopile-funderingen en substations voor een offshore windpark met een waarde van circa 450 miljoen euro. Ook liet Boskalis weten dat het bedrijf samen met mede-aandeelhouder kS Investments een overeenkomst hebben getekend voor de verkoop van hun havensleepactiviteiten in Singapore en Maleisië aan Rimorchiatori Mediterranei. KBC Securities zag reden om het koersdoel voor Boskalis te verhogen, terwijl het advies van Accumuleren naar Kopen ging. JDE Peet's verloor juist 3,9 procent. Het aandeel blijft op de verkooplijst staan van zakenbank Jefferies, dat het koersdoel wel verlaagde. Lokaal won Envipco 6,5 procent. Bron: ABM Financial News

