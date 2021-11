'Royal Dutch Shell wordt gewoon Shell' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aankondiging van Royal Dutch Shell dat de duale aandelenstructuur verdwijnt en het bedrijf geheel Brits wordt, komt niet onverwacht, maar is daarom niet minder belangrijk. Dit stelt ING maandag. Door het verdwijnen van de duale structuur wordt het eenvoudiger voor Shell om eigen aandelen in te kopen en om nieuwe aandelen uit te geven, aldus de bank. Volgens ING is het niet duidelijk of Shell slachtoffer kan worden van plannen voor een wet om multinationals die Nederland verlaten een boete te laten betalen. Het is nog onduidelijk of een dergelijke wet wel toegestaan is in de EU. Analist Quirijn Mulder denkt dat de discussie over dit belangrijke besluit nog interessant kan worden, omdat op de aandeelhoudersvergadering van 10 december een meerderheid van 75 procent nodig is voor maandag gepresenteerde plannen door Shell. ING heeft een Houden advies op Shell met een koersdoel van 16,50 euro. Het aandeel Shell noteerde maandag 2,4 procent hoger op 19,76 euro. Bron: ABM Financial News

