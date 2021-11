Achmea Bank neemt meer hypotheken over van ASR Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Achmea Bank neemt een hypotheekportefeuille van 500 miljoen euro over van ASR Nederland, dat de hypotheken blijft beheren. Dat maakten de twee verzekeraars maandag bekend. Ook in 2022 en 2023 willen beide verzekeraars een gelijksoortige transactie doen, van steeds 500 miljoen euro. Bovendien gaat Achmea Bank de komende drie jaar nieuwe hypotheken van ASR overnemen ter waarde van 190 miljoen euro per jaar. Dit zijn vooral hypotheken met een korte rentevasteperiode. Achmea nam al eerder hypotheken over van Achmea, in 2019, en van BinckBank, in 2020. De verzekeraar heeft inmiddels een hypotheekportefeuille van 29 miljard euro. ASR Nederland heeft in totaal voor 11 miljard euro aan hypotheken op de balans staan bij de vermogensbeheertak, en beheert daarnaast voor 9 miljard euro aan hypotheken die bij externe partijen op de balans staan, zoals hypotheekfondsen en andere opdrachtgevers. Bron: ABM Financial News

