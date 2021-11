'Ahold Delhaize voert groei op' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize wil de groei flink opvoeren, waarbij de doelstellingen voor Bol.com ambitieus zijn. Dit oordeelden analisten van Jefferies maandag. De analisten wezen op een stijging van de investeringen met 3 tot 3,5 procent van de omzet in een poging een flinke stap vooruit te zetten met de digitale activiteiten. Dit onderstreept de onveranderde doelstelling voor de samengestelde jaarlijkse winst per aandeel met een hoog enkelcijferig percentage voor de periode 2022 tot 2025, aldus Jefferies, die de doelstelling in lijn noemt met die voor de periode 2018 tot 2021. Ook wil Ahold volgens de analist in deze periode jaarlijks 2 miljard euro aan vrije kasstroom genereren. Jefferies noemde de doelstellingen voor Bol.com ambitieus, wijzend op een gewenste beursgang in de tweede helft van volgend jaar. Jefferies heeft een Houden advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 29,50 euro. Het aandeel steeg vanochtend met 4,5 procent tot 31,10 euro. Bron: ABM Financial News

