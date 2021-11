Ahold en Philips in focus op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,1 procent hoger naar 821,19 punten, terwijl de Midkap vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen ging de aandacht uit naar Ahold Delhaize. In aanloop naar een beleggersdag vandaag, maakte de supermarktketen onder meer bekend Bol.com in de tweede helft van volgend jaar naar de beurs te willen brengen. Ook presenteerde Ahold nieuwe groeidoelen, Zakenbank Jefferies zag geen aanleiding om zijn taxaties aan te passen. Het aandeel won ruim 4 procent. Philips ging juist met meer dan 7 procent onderuit. Philips kreeg recent de Amerikaanse toezichthouder FDA op bezoek in een fabriek in de VS vanwege de terugroepactie van bepaalde beademingsapparatuur. Philips zal op de bevindingen van de FDA reageren, die ook één nieuw probleem ontdekte. In de Midkap won Boskalis bijna 4 procent. Boskalis haalde een contract binnen voor het transport en de installatie van de monopile-funderingen en substations voor een offshore windpark met een waarde van circa 450 miljoen euro. Ook liet Boskalis weten dat het bedrijf samen met mede-aandeelhouder kS Investments een overeenkomst hebben getekend voor de verkoop van hun havensleepactiviteiten in Singapore en Maleisië aan Rimorchiatori Mediterranei. JDE Peet's verloor juist 3 procent. Het aandeel blijft op de verkooplijst staan van zakenbank Jefferies, dat het koersdoel wel verlaagde. In de AScX won Lucas Bols 2 procent. Bron: ABM Financial News

