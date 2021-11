Update: Elliott meldt zich als aandeelhouder Ahold Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elliott Advisors heeft een belang van ruim 3 procent in Ahold Delhaize. Dit maakte Elliott woensdag bekend. Elliott laat in een toelichting weten overtuigd te zijn van de kwaliteit en de vooruitzichten van Ahold, en dan in het bijzonder die van Bol.com, dat de supermarktketen volgend jaar naar de beurs wil brengen. Die afsplitsing kan rekenen op de steun van Elliott. Dit zal namelijk waarde ontsluiten, aldus de aandeelhouder. "Elliott kijkt uit naar de voortzetting van de constructieve dialoog met Ahold Delhaize", meldde het nog. Donderdag bleek uit het register van de AFM dat Elliott via topman Paul Singer een belang heeft van 3,04 procent, vooral middellijk potentieel gehouden. Update: om melding AFM toe te voegen. Bron: ABM Financial News

