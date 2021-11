Update: Ahold Delhaize voorziet versnelling van omzetgroei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize verwacht dat de omzetgroei in de periode 2023 tot en met 2025 zal versnellen, waarbij de omzet uit online activiteiten kan verdubbelen. Dit maakte de supermarktketen maandagochtend bekend in aanloop naar een beleggersdag. Tegen 2025 moet Ahold dan 10 miljard euro aan extra omzet hebben gerealiseerd. De online omzet moet daarbij verdubbelen, terwijl de e-commerce-activiteiten tegen 2025 winstgevend moeten zijn. Voor dit jaar mikt Ahold voor Bol.com op een omzet en EBITDA van respectievelijk 5,5 miljard euro en 150 tot 170 miljoen euro. In 2025 moet deze omzet en EBITDA zijn verdubbeld. Ahold wil Bol.com in de tweede helft van 2022 naar de beurs brengen. De onderliggende winst per aandeel moet bovendien jaarlijks met hoge enkele cijfers groeien ten opzichte van 2022. Ahold Delhaize kondigde verder een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 1 miljard euro, dat begin 2022 van start zal gaan. Ondanks macro-economische tegenwind, voorziet Ahold voor 2022 een stijging van de omzet ten opzichte van heel 2021. De operationele marges zal boven de 4 procent uitkomen, denkt de supermarktketen. De cumulatieve vrije kasstroom moet meer dan zes miljard euro bedragen in de periode 2022 tot en met 2025. Update: om meer informatie te geven. Bron: ABM Financial News

