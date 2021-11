Jurgen Stegmann treedt terug als commissaris ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Jurgen Stegmann treedt per direct terug als commissaris van ABN AMRO. Dit meldde de bank maandag voorbeurs. Stegmann legt na ongeveer 5 jaar de functie van commissaris neer om persoonlijke redenen. Bron: ABM Financial News

