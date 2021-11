Aedifica investeert 17 miljoen euro in Belgisch woonzorgcentrum Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN) Aedifica zal 17 miljoen euro investeren in een Belgisch woonzorgcentrum in het Henegouwse Anderlues. Dat liet de zorgvastgoedinvesteerder maandagochtend weten in een persbericht. Het gaat om een woonzorgcentrum met een capaciteit voor 129 bewoners, waarbij het initieel netto huurrendement geschat is op 4,5 procent. De verwachte opleveringsdatum ligt in het eerste kwartaal van 2024 waarbij de bouwwerken al gestart zijn. Het woonzorgcentrum zal worden verhuurd op basis van een nieuwe, niet-opzegbare triple net huurovereenkomst met een looptijd van 27 jaar. Bron: ABM Financial News

