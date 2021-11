Erik Mauritz hoofd analistenteam IEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) IEX heeft Erik Mauritz aangesteld als hoofd van het analistenteam van de beleggerswebsite per 1 december. Dit maakte IEX maandagochtend bekend. "Mauritz heeft een enorm trackrecord in de financiële sector, waaronder als Head of Exchange Traded Solutions bij BNP Paribas en Head of Public Distribution bij ABN AMRO Markets Benelux", aldus IEX. Met de komst van Mauritz bestaat het team uit 8 analisten, waarvan 3 technische analisten en 5 fundamentele analisten. Mauritz gaat zich onder meer toeleggen op de uitbreiding van de premium content met macro- en sectoranalyses, videocontent en het ontwikkelen van nieuwe betaalde contentproposities. Bron: ABM Financial News

