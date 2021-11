AEX start handelsweek vermoedelijk afwachtend

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index gaat maandag naar verwachting neutraal van start. In Azië noteren de beurzen vanochtend verdeeld, terwijl Wall Street vrijdag in het groen sloot.

Afgelopen week maakte de AEX op weekbasis nog een pas op de plaats op 820,30 punten. Op Jaarbasis bedraagt de stijging echter 31 procent en daar zijn uitgekeerde dividenden nog niet eens in verdisconteerd.

"Van alle grote markten presteert Nederland dit jaar het beste", aldus marktstrateeg Ben Laidler van eToro. Volgens hem is de outperformance van de AEX deels te verklaren door het feit dat Nederland de nieuwe hub is voor technoteringen, zowel voor Nederlandse als buitenlandse fondsen, met bedrijven zoals Adyen, Prosus en Just Eat Takeaway.

De al sinds 1995 op het Damrak genoteerde Veldhovense chipmachinefabrikant ASML is ondertussen na het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy het naar beurswaarde gemeten duurste aandeel in Europa.

Een andere drijfveer voor het succes van de AEX is volgens Laidler het sterke wereldwijde herstel van de bestedingen en de handel. "80 procent van de inkomsten van Nederlandse bedrijven komt uit het buitenland, terwijl dit in de grote markten gemiddeld aanzienlijk lager ligt", aldus de marktkenner.

Inflatie

Afgelopen week stond inflatie in het middelpunt van de belangstelling. In Amerika bedroeg die in oktober ruim 6 procent en daarmee noteerde de prijsontwaarding op het hoogste niveau in 31 jaar. In Duitsland, een belangrijke graadmeter voor de eurozone als geheel, stegen de consumentenprijzen afgelopen maand met 4,5 procent, onder meer door een forse stijging van de energieprijzen.

Her en der worden in reactie op de mondiaal sterk oplopende inflatie renteverhogingen doorgevoerd, waaronder de Banco de México afgelopen donderdag, maar de belangrijkste centrale banken, de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of Japan, houden vooralsnog nog voet bij stuk.

Economen en beleidsmakers zijn in overgrote meerderheid al maanden van mening dat de geldontwaarding het gevolg is van verstoringen in de aanvoerketen, die de komende kwartalen opgelost zullen worden, waardoor de hoge inflatie niet structureel zal blijken te zijn.

Op Wall Street lieten beleggers vrijdag de inflatiezorgen in ieder geval achter zich en de Dow Jones won een half procent, terwijl techbeurs Nasdaq, extra rentegevoelig, een procent hoger sloot. Wel sloten de hoofdindices op weekbasis lager, zij het met minder dan een procent.

Azië en olie

In Azië blijven de hoofdbeurzen vanochtend overwegend dicht bij huis. De Chinese beurzen geven nipt terrein prijs ondanks de vrijgave van meevallende detailhandelsverkopen in oktober, een stijging van 4,9 procent op jaarbasis, en een sterker dan verwachte stijging van de industriële productie met 3,5 procent.

Koploper was de KOSPI index in Seoel met een winst van ruim 1 procent, vooral dankzij halfgeleiders die een overweging kennen in de Zuid-Koreaanse hoofdindex.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend ongeveer een half procent lager. Vrijdag daalde de decemberfuture voor een vat ruwe olie al 1,0 procent naar 80,79 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis daalde de olieprijs nipt met 0,6 procent.

Zowel de bedrijfsagenda als de macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Alleen de Empire State index in november kan op aandacht rekenen.

Bedrijfsnieuws

Heineken wil de volledige controle over het Zuid-Afrikaanse Distell en Namibia Breweries krijgen, waar een miljardenbedrag mee gemoeid is. Heineken verwacht significante omzet- en kostensynergiën te kunnen realiseren, wat op middellange termijn zal bijdrage aan de marges.

Philips kreeg recent de Amerikaanse toezichthouder FDA op bezoek in een fabriek in de VS vanwege de terugroepactie van bepaalde beademingsapparatuur. Philips zal op de bevindingen van de FDA reageren, die ook één nieuw probleem ontdekte. "Het nieuws is niet positief voor het sentiment, maar de markt prijst al een herstel van de slaapactiviteiten in“, aldus analisten van Jefferies in een reactie.

Boskalis haalde een contract binnen voor het transport en de installatie van de monopile-funderingen en substations voor een offshore windpark met een waarde van circa 450 miljoen euro. Ook liet Boskalis weten dat het bedrijf samen met mede-aandeelhouder kS Investments een overeenkomst hebben getekend voor de verkoop van hun havensleepactiviteiten in Singapore en Maleisië aan Rimorchiatori Mediterranei.

Gerrit Witzel treedt per direct terug als commissaris van Heijmans. Witzel legt de functie van commissaris neer om persoonlijke redenen. Sinds half april 2020 is Witzel commissaris.

Berenberg verlaagde het advies voor Alfen van Kopen naar Houden, terwijl het koersdoel van 81,00 euro naar 85,00 euro ging. Volgens analist Jan Richard is er nog weinig opwaarts potentieel op korte termijn. Daarnaast blijft het operationeel klimaat volatiel, aldus de marktvorser. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Aegon.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 0,7 procent tot 4.682,85 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 36.100,31 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 15.860,96 punten.