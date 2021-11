Boskalis haalt grote opdracht voor offshore windproject binnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft een groot contract verworven voor het transport en de installatie van de monopile-funderingen en substations voor een offshore windpark met een waarde van circa 450 miljoen euro. Dit maakte de maritieme dienstverlener maandagochtend voorbeurs bekend. Dit contract zorgt voor een effectieve vlootbezetting van één jaar voor de kraanschepen Bokalift 1 en Bokalift 2 en twee jaar voor de zware-ladingschepen, aldus Boskalis. De engineering en voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart en de uitvoering van het project staat gepland vanaf 2023. In een separaat persbericht liet Boskalis weten dat het bedrijf samen met mede-aandeelhouder kS Investments een overeenkomst hebben getekend voor de verkoop van hun havensleepactiviteiten in Singapore en Maleisië aan Rimorchiatori Mediterranei. Het betreft hierbij de verkoop van Keppel Smit Towage Private Limited en Maju Maritime. Op basis van de overeenkomst verwacht Boskalis circa 80 miljoen euro in contanten te ontvangen voor zijn belang van 49 procent in de joint venture. Het belang heeft de afgelopen twee jaar gemiddeld 4 miljoen euro per jaar bijgedragen aan het nettoresultaat van Boskalis. De transactie wordt naar verwachting in het eerste halfjaar van 2022 afgerond, onder voorbehoud van de goedkeuring van lokale toezichthouders in Singapore. Bron: ABM Financial News

