FDA verandert niet van mening over beademingsapparatuur Philips Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft na een bezoek aan een fabriek in de VS van Philips zijn mening niet bijgesteld over de beademingsapparatuur van het Nederlandse bedrijf, hoewel er wel een nieuw probleem werd ontdekt. Dit oordeelden analisten van Jefferies maandag. Philips heeft recent de Amerikaanse toezichthouder FDA op bezoek gehad in een fabriek in de VS vanwege de terugroepactie van bepaalde beademingsapparatuur en heeft het Nederlandse medtechbedrijf een lijst met bevindingen overhandigd. Dit werd afgelopen weekend gemeld door Philips. De FDA heeft zijn mening over de beademingsapparatuur niet bijgesteld, zo zagen de analisten van Jefferies, maar kwam wel met een lijst met punten. waaruit blijkt dat procedures en risicoanalyses tekort schoten. Daarvoor moet Philips zich verantwoorden. Ook werd een nieuw veiligheidsprobleem ontdekt. Philips verwacht niet dat dit het reparatie- en vervangingsproces zal vertragen, aldus Jefferies. "Het nieuws is niet positief voor het sentiment, maar de markt prijst al een herstel van de slaapactiviteiten in“, aldus Jefferies. Jefferies heeft een koopadvies op Philips met een koersdoel van 52,00 euro. Het aandeel sloot vrijdag op 41,71 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.