Amerikaanse regering blokkeert Chinese uitbreidingsplannen Intel - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Plannen van chipproducent Intel om vanwege capaciteitsproblemen in de Verenigde Staten snel de productie in China op te voeren, kunnen niet op de goedkeuring van de Amerikaanse regering rekenen. Dit schreef persbureau Bloomberg afgelopen weekend op basis van bronnen. 's Werelds grootste chipmaker Intel stelde naar verluidt voor om een fabriek in Chengdu te gebruiken om siliciumwafers te maken. Deze zijn een belangrijk onderdeel van geïntegreerde schakelingen, zoals die worden gebruikt om onder meer computers en mobiele telefoons van stroom te voorzien. Momenteel kampt de mondiale chipindustrie met flinke tekorten in de aanvoerketen, waardoor zelfs onder meer productielijnen van autoproducenten stil komen te liggen. Ook de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML meldde bij zijn kwartaalcijfers vorige maand last te hebben van een tekort aan componenten. De Amerikaanse regering wil de productie van vitale componenten echter in de VS houden. Inlichtingendiensten waarschuwen al jaren voor Chinese spionage bij bedrijven die hoogwaardige technologie produceren. Bron: ABM Financial News

