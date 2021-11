Beursblik: prefereer aandelen boven vastrentend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ook het derde kwartaal heeft weer een stijging van de bedrijfswinsten laten zien, hoewel de hogere inflatie, de sterk gestegen energieprijzen, het tekort aan halfgeleiders en de logistieke knelpunten de winstgroei wel drukten, en dus blijven aandelen te prefereren. Dit concludeerde analist Joost van Beek van InsingerGilissen in een rapport. Toch kwam de gerealiseerde winstgroei over het derde kwartaal met een bandbreedte van 5 tot 9 procent boven de verwachtingen uit, zag Van Beek. De energiesector realiseerde de hoogste groei dankzij de forse toename van de olieprijs. Andere positieve uitschieters zijn de banken, die een deel van de in 2020 getroffen covid-voorzieningen niet nodig blijken te hebben, en de gezondheidszorg. "Deze laatste sector heeft vrijwel geen last van gestegen kostprijzen", aldus Van Beek. De technologiesector boekte opnieuw een hoge winstgroei. Thuiswerken en clouddiensten stuwen de vraag naar hard- en software en het nijpende tekort aan chips is positief voor de verkoopprijzen en marges van chipproducenten, analyseerde InsingerGilissen. "Het beeld bij andere sectoren was nogal gemengd en mede afhankelijk van in hoeverre de onderneming in staat was om hogere kostprijzen door te berekenen. Het hebben van 'pricing power' is in onze selectie dan ook een belangrijk criterium." "De sterke resultaten in het derde kwartaal en de verwachtingen die ondernemingen uitspreken geven ons vertrouwen dat aandelenmarkten niet overmatig hoog gewaardeerd zijn in het licht van sterke winstgroei. Wij blijven daarmee een voorkeur houden voor aandelen boven vastrentende waarden", concludeerde Van Beek. Bron: ABM Financial News

