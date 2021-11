Drukke agenda ondanks einde cijferseizoen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers zullen komende week vooral de macro-economische agenda in de gaten houden. De combinatie van een steeds hogere inflatie en een afzwakkende economische groei blijft hét thema voor de markten, stelt Joost Derks van iBanFirst. "Op de valutamarkt wordt er steeds meer van uitgegaan dat de Fed sneller dan eerder gedacht het ruime monetaire beleid zal terugdraaien. De euro is ten opzichte van de Amerikaanse dollar gedaald tot de laagste stand sinds vorig jaar zomer", aldus econoom Maarten Leen van ING. Een euro kost inmiddels 1,1450 dollar. De beursweek start met een serie Japanse cijfers en een Europese handelsbalans. Ook is de Empire State Index altijd een goed richtpunt voor beleggers die meer willen weten over de gezondheidstoestand van de Amerikaanse economie. Dinsdag is het CBS druk met een stroom Nederlandse macrocijfers. Ook staat er een Franse inflatiecijfer en de economische groei in de eurozone op de agenda. Uit de VS komen de detailhandelsverkopen, de industriële productie en het vertrouwen onder huizenbouwers. Oliebeleggers wachten op een rapport van de IEA, een dag later gevolgd door de Amerikaanse olievoorraden. Halverwege de week komen de Britten ook met een inflatiecijfer, een paar uur later gevolgd door de eurozone. Donderdag is vooral een Amerikaanse macrodag, met de wekelijkse steunaanvragen, de Philly Fed index en de leidende indicatoren. De week wordt op vrijdag afgesloten met een Japans inflatiecijfer, Duitse producentenprijzen en Britse detailhandelsverkopen. Het cijferseizoen is inmiddels wel grotendeels achter de rug. Maandag is er een beleggersdag van Ahold Delhaize. De supermarktketen kwam afgelopen week al met een kwartaalupdate en zag die op de beurs beloond met procenten koerswinst. Dinsdag opent TKH de boeken en woensdag is de beurt aan CTP, InPost en TKH en Randstad een beleggersdag. Donderdag zijn er cijfers van Envipco en Lucas Bols. Vrijdag is de agenda leeg. En net als in Amsterdam is de internationale bedrijfsagenda ook mager. Dinsdag zijn er cijfers van Home Depot en Walmart, die een inkijkje geven in de gemoedstoestand van Joe Sixpack. Een dag later volgt Target en op donderdag is de beurt aan Macy's én de Chinese gigant Alibaba. Op woensdag zullen beleggers in halfgeleiders focussen op de kwartaalupdate van Nvidia, een dag later gevolgd door de cijfers van Applied Materials. En net als in Amsterdam is de internationale agenda op vrijdag leeg. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.